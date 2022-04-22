/693531/حزب-المؤتمر-توشكي-الخير-خطوة-جادة-على-الطريق-الصحيح-لتحقيق-الإكتفاء-الذاتي-من-القمح

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن ما شهده المصريون في منطقة توشكى جنوب الوادي في محافظة أسوان، خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية، يعد بمثابة خطوة جلدة وحقيقية على الطريق الصحيح لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح ، وخير دليل على ما تحققة الدوله من نجاحات في كافة المجالات ، وهو الطريق نحو التنمية الإقتصادية الشامله التى طالما سعي لها القيادة السياسية.

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وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، أن هذا المشروع الضخم والأراضي المستصلحة التى تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، سيؤدي إلى سد الفجوة الغذائية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول.

حزب المؤتمر: توشكي الخير خطوة جادة على الطريق الصحيح لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح

وتباع الحزب في بيانه ،أن مشروع توشكى الخير هو أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى الزراعية، أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وكذلك تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مثمنًا نجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى الذي سيكون الطريق إلى توفير المحاصيل الزراعية التى ستكون الطريق الرئيسي نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي .

يشار إلى أنه قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، أمس الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أرض الخير"، واستمع الرئيس لشرح تفصيلى عن المشروعات الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية المختلفة مثل توشكى والفرافرة وشرق العوينات وغيرها، فى إطار المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى المجال الزراعى، كما أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في حصاد القمح بمشروع توشكى في جنوب الوادى.