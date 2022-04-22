مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21..هل يتمكن زكريا من القبض على التكفيريين الجدد؟

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دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 في رمضان

سيعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 اليوم الجمعة في تمام الساعة 9.30 مساءً ويعاد في تمام الساعة 4.20 صباحاً والإعادة الثانية الساعة 3.25 مساء من اليوم التالي.

بينما يعرض عبر شاشة قناة ON دراما في تمام الساعة 11.20 مساء وبعدها في تمام الساعة 6 صباحا ويعاد الساعة 10.30 صباحا بالإضافة إلى الساعة 4.40 مساء غدًا السبت.

ويشار أن الحلقة الـ 20 التي عرضت أمس الخميس كانت تحمل عنوان “قبائل سيناء” حيث بدأت بحديث بين المستشار سعيد الذي قدم شخصيته الفنان خالد زكي مع ابنه ضابط المخابرات العامة مروان العدوي وهو الفنان أحمد عز، حول ما حدث من اعتراض وزير المالية على مشروع قانون الصكوك.

بالإضافة إلى غضب الإخوان وعرض المشروع على شيخ الأزهر، ويتوقع والد أحمد عز أن الأزهر لن يوافق على مشروعهم، وبعد ذلك ينقل العمل لمشهد من محيط جامعة الأزهر الذي يظهر به مظاهرات من أنصار جماعة الإخوان تطالب بإسقاط مشيخة الأزهر وإقالة رئيس جامعة الأزهر.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

ومن جانبه يظهر خيرت الشاطر الذي يقدم دوره الفنان خالد الصاوي وهو ينصح محمد مرسي وهو الفنان صبرى فواز بزيارة الطلبة المتسممين إلى المستشفى من أجل إشعارهم أنهم أولاده ويتردد وقتها كلن الشاطر يؤكد أنه لا بد من هذه الزيارة من أجل مشروع الصكوك ويعرض بعدها مشاهد حقيقية من زيارة مرسى لمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على طلبة الأزهر المتسممين.

وبعد ذلك يعرض مشاهد حقيقية من اقتحام جامعة الأزهر، والقبض على شاب من المتورطين حتى يتفاجأ زكريا يونس أثناء التحقيق معه أنه أشرف ابن شعبان الذى أوصل معلومات حول خلية مدينة نصر وكان يساعدهم قبل قتله من قائد الخلية، كما يحصل زكريا أيضًا على معلومات عن مكان تدريب العناصر التكفيرية الجدد بالتعاون مع "قبائل سيناء".

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ويشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 كلا من ياسر جلال، أحمد السقا وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، صبري فواز، إيمان العاصي، هيدى كرم، جمال سليمان، محمد رياض، سمر مرسي، نور محمود، وآخرين.