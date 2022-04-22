حياة كريمة تواصل تطوير القرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز جهود حياة كريمة فى تطوير القرى. حيث تم صرف 1.8 مليار جنيه؛ لإنشاء 523 سوقا ونقطة إطفاء بقرى حياة كريمة، وتنفيذ 87 مدرسة جديدة بتكلفة 436.2 مليون جنيه فى سوهاج، و30 مجمعا خدميا بقرى المبادرة، وإنهاء 107 مشروعات من أصل 596 مشروعا فى محافظة قنا.

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