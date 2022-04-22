القوى العاملة: تعيين 1588 شابا منهم 36 «قادرون باختلاف» بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية قامت بتعيين 1588 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2699 شاباً.





وأوضح أحمد جابر مدير المديرية - فى تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المديرية قامت باستخراج 835 شهادة قياس مستوى المهارة، و729 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 30 شكوى عمالية تم تسوية 10 منها وديا وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحيا قامت المديرية بصرف 58 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ24 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا، كما قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 361 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأسفر عن تحرير 16 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 14 ندوة توعية استفاد منها 107 عمال.

وتابع أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 9 ندوات توعية فى نفس المجال، أما فى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 54 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة وتجديد 138 آخرين وإلغاء 52 حالة، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

ولفت إلى أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.