/693529/إصابة-ضابط-شرطة-في-حادث-سير-على-الطريق-الزراعي-بمدينة-طوخ

أصيب صباح اليوم نقيب شرطة بمباحث تموين القليوبية ، في حادث تصادم سيارة ملاكي كان يقودها، بشجرة على جانب الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ ما أسفر عن إصابته، وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الاولية له، وتم تجنيب السيارة على الطريق لتيسير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

دوت الخليج

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بنزلة كوبرى طوخ العلوي طريق مصر - إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة ووجود مصاب.

وبالفحص والمعاينة تبين

وانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ وأحمد الوزيري رئيس المدينة وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي رقم" ٤٩١٢ ق س ع" بشجرة نزلة كوبري طوخ العلوي طريق مصر - إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة قيادة " أ م ع " 27 سنة نقيب شرطة بمباحث تموين القليوبية أثناء عودته للعمل انحرفت السيارة واصطدمت بالشجرة ما أدى إلى إصابته بجرح بالذراع الأيمن وكدمة بالصدر وتم نقله للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

نصائح هامة لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر