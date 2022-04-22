/693527/محمد-الرشيدي-مشروع-توشكى-الخير-سيحقق- طفرة-غذائية- وتوفير-فرص-عمل-للشباب

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن بدء حصاد موسم القمح في مشروع توشكى الخير بحضور الرئيس السيسي، سينعكس بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة على السوق المحلي، معتبرها إياه خطوة كبيرة من خطوات القيادة السياسية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، في وقت تأثر فيه العالم كله بسبب صادرات القمح الأوكرانية والتي توقفت بسبب الحرب مع روسيا.

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وأضاف الرشيدي أن سد الفجوة الغذائية لن يتم سوى بالانتاج المحلي، والتوسع في المساحات الزراعية الكبيرة مع استخدام أحدث وسائل الزراعة لتحقيق إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن المعدات المستخدمة فى حصاد القمح فى توشكى الخير تحقق ذلك.

محمد الرشيدي: مشروع توشكى الخير سيحقق طفرة غذائية وتوفير فرص عمل للشباب

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الزراعية كمشروع توشكى يساهم في زيادة معدلات الصادرات وزيادة نسبة التعامل بالعملة الصعبة، مما يحقق مردود اقتصادي كبير على مصر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في تلك المجتمعات.

ولفت النائب إلى أن مشروع توشكي سيحقق طفرة غذائية لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في إعادة إحياء مشروع توشكى ولديه حرص في استغلال كل رقعة زراعية الأستغلال الأمثل بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها تحقيق الأمن الغذائي.