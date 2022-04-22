/693526/مصرع-اثنين-وإصابة-آخرين-في-انفجار-محول-كهرباء-بالدقهلية

لقى شخصين حتفهما وأصيب اثنين آخرين في انفجار محول كهرباء بقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية

دوت الخليج وكان مدير امن الدقهلية تلقى إخطارا من مباحث المديرية بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شربين يفيد انفجار محول كهرباء بقرية الحصص التابعة للمركز، ووقع ضحايا ومصابين. انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين ان الانفجار نتج عنه وفاة شاكر عبد الحميد عبد القوي ٤٣ سنة من ديرب نجم التابعة لمحافظة الشرقية وأشرف أبو جحشه ٦٠ سنة من ديرب نجم التابعة لمحافظة الشرقية، بينما أصيب السيد محمد، وابراهيم مرزوق مقيمان ديرب نجم شرقيه وحالتهما الصحبة مستقرة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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