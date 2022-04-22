/693525/انتشال-جثة-طفل-غرق-بترعة-الشرقاوية-بشبرا-الخيمة

تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة طفل 15 سنة، غرق بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة أثناء نزولة الترعة دون اجادته للسباحة.

دوت الخليج

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المسطحات المدنية بانتشال جثة لشاب من مياه ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين أن الغريق يدعى محمود م م من الشرقاوية قسم أول شبرا وأنه نزل في ساعة مبكرة للاستحمام بالترعة ولقى مصرعه لعدم إجادته السباحة وجرى تسليم الجثمان لأسرته والتصريح بالدفن.

مصرع سيدة في حريق منزل ببنها

وفي سياق منفصل لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم متأثرة بإصابتها بحروق نتيجة حريق منزل الحرس الوطني ببنها والذي شهدته المنطقة منذ 5 أيام وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها بمستشفي شبين الكوم التعليمي والذي نقلت له المصابة قبل وفاتها.

وكانت منطقة الحرس الوطني قد شهدت الإثنين الماضي إصابة 3 أشخاص في حريق شب في منزل مكون من أرضى و3 أدوار بسبب ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في المنزل ومخزن للاسفنج ومستلزمات التنجيد .

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة "منجد" أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، ورجحت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.

الدفع بـ6 سيارات إطفاء

على الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها ومنها تم نقل حالتين لمستشفي شبين الكوم التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التي أمرت بندب المعمل الفني والأدلة الجنائية لفحص الحريق وبيان أسبابه وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.