عاجل| خروج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

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خرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الجمعة من مستشفى الجلاء العسكري بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

خرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى اليوم الجمعة بعد تعافيه وخروجه من العناية المركزة التي كان قد دخلها مرتين بسبب أزمته الصحية والعملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

ويستمر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحت رعاية الأطباء من منزله، وكان من أسبوع تقريبًا دخل العناية المركزة عقب العملية الجراحية التي أجراها.

ومن جانبه ابنه أحمد أبو زهرة كان قد شارك متابعيه ومحبي والده بنشره صورة للفنان القدير مع حفيدتيه في أخر عيد ميلاد له، قبل تدهور حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وعلق الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، على الصورة التي نشرها وكتب” “أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط احفاده، الصورة من اخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يارب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة علي خير”.

أما الفنان حسام داغر فأثار جدلا كبيرًا بعد أن كشف تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل العملية وكتب: “فى الأيام المرجوة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. حالته حرجة والدعاء يغير الأقدار”.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان مشاركته في بطولة مسلسل موضوع عائلي للفنان ماجد الكدواني، الذي طرح مؤخرًا عبر منصة شاهد الرقمية وحقق به نجاحا كبيرًا، وجسد خلال الأحداث شخصية رجل يدعى منير سيف، و هو والد الفنانة رنا رئيس ووالد زوجة ماجد الكدواني.

ويشارك ماجد الكدواني والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في البطولة كلا من رنا رئيس وطه دسوقي ومحمد شاهين وإيناس كامل وسما إبراهيم وأمينة خليل وعيد أبو الحمد ومحمد القس وداليا الخولي ومحمد رضوان، وآخرين.