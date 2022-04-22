/693522/النائبة-آية-مدني-تهنئ-البابا-تواضروس-والأخوة-الأقباط- بعيد-القيامة-المجيد

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

دوت الخليج

النائبة آية مدني تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وقالت مدني، في بيان لها، إن شعب مصر العظيم بمسلميه وأقباطه نسيج وطني واحد متماسك لن تستطيع أى قوى خارجية أن تشعل الفتن وتكسر الروابط الأخوية بين قطبي الأمة ، مؤكده أن مصر أصبحت "مقبرة الغزاه" بفضل متانة هذه الروابط الأخوية وتكاتف ابناءها في السراء والضراء.

وذكرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تزامن عيد القيامة المجيد مع الاحتفال بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نعمة كبيرة من الله بها على بلادنا حتى نصلي له وندعوه بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، أعاده الله علي مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام .

جاء في نص برقية التهنئة "بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية".

وتابع رئيس مجلس النواب :" سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيتة ، قائلاً : "خالص التهاني، وأصدق الدعاء أن يعيد على قداستكم هذه المناسبة الجليلة بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والرخاء."