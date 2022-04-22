محافظة القليوبية يتفقد أعمال تطوير أسفل الكباري ببنها وشبرا

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خاض عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال نقل المضبوطات من السيارات التي يتم حجزها من قبل إدارة المرور أسفل كوبري الطريق الزراعي والمعروف بكوبري الفحص بمدينة بنها الي الموقع الجديد التي أعدته المحافظة بقرية ميت راضي بمركز بنها.

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وكان ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنطقة واستغلال أسفل الكوبري في إقامة مشروعات تنموية للاستفادة من الموقع المتميز فضلا عن النهوض بالمستوى الحضاري لتلك المنطقة المطلة علي النيل مباشرة بالاضافة الي فتح شارع جديد ورصفة ليصل ما بين طريق طراد النيل وطريق الكورنيش حيث تابع المحافظ أعمال نقل المضبوطات موجها بالانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

دوريات الأمن أسفل كباري الزراعي

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الموقع التي أعدته المحافظة لإستقبال المضبوطات وحفظها على قطعة أرض بقرية ميت راضي كما تابع أعمال النقل ووجه بالحفاظ على السيارات والمعدات أثناء عملية نقلها وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة حفاظا عليها.

تطوير نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بشارع طراد النيل والمعروف بكوبري الفحص وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل حيث يمثل الكوبري عائقا مروريا في الوقت الحالي بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص بطول 650 متر حيث تم وضع طبقة الأساس بطول النزلة ووجه المحافظ بدفع المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بشوارع مدينة بنها للنهوض بشبكة طرقها الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية للعمل علي سيولة الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك حيث تم إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلى خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا على الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبي الكوبري وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

نسب تنفيذ المشروعات

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يوميًا لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة.