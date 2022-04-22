«اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح» و«استقبال سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث آفاق الاستثمار الزراعي بين البلدين».. أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع

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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٨٧، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٥ إلى ٢١ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

دوت الخليج

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق،وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.

استقبال سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث آفاق الاستثمار الزراعي بين البلدين

وخلال هذا الاسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق لها وبحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وكذلك إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين، كما استقبل ايضا "جينهلد ستوردلين" المدير التنفيذي لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية، لبحث تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهه التغيرات المناخية.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعا مع الدكتور كمال عبدالله المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر والوفد المرافق له وبحث معه الموقف التنفيذي للمصنع والأرض التابعة للشركة، كذلك ترأس القصير اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) وبحث معهم الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية، حيث تم استعراض المحفظة الائتمانية للبرنامج بقيمة 9.3 مليار جنيه.

كما كرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بالوزارة بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022، كذلك يتابع وزير الزراعة موسم حصاد القمح بالمحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية، كما وجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية انطلاق الحملة 15 مارس حتى الآن.

كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع محافظة القليوبية يوم حقلي موسع بأحد الحقول الارشادية في قرية فرسيس بمركز بنها لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح، كذلك نفذت أفرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة وكفر الشيخ قوافل إرشادية وتوعوية ليلاً بأسواق الماشية التى تعمل بالليل خلال شهر رمضان الكريم وتم توزيع البروشورات الإعلانية الخاصة بالصندوق.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة اسيوط، بعنوان: هنا أسيوط.. حضارة وتراث وزراعة، اختتمت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق الشقيق تحت عنوان "فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية"، كما أعلن المهندس عماد عبد المنعم القائم بأعمال مدير حديقة الاورمان ان الحديقة تقدم خدماتها لأول مرة طوال أيام وليالي شهر رمضان وذلك على هامش معرض زهور الربيع.

وبحثت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مع الدكتور محمد حجي مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف خدمة المنتجين والمصدرين وتنمية وزيادة خبراتهم لزيادة الصادرات الزراعية من خلال تنفيذ ورش عمل حقلية متخصصة للمحاصيل التصديرية بالمحافظات الإنتاجية لهذه المحاصيل، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي ٧٠٠٠ شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.