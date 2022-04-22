عاجل- بيان من الصحة بشأن ميكنة المستشفيات والموارد البشرية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، البدء فى تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، علاوة على تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير فى إطار مراجعة خطة التحول الرقمى للارتقاء بالمنظومة الصحية، وبحضور الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية التحول الرقمى فى تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن قاعدة البيانات الموحدة والمميكنة، تساهم فى تيسير حصر كافة بيانات العاملين بجميع القطاعات، والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تسهيل وإنجاز الإجراءات الإدارية الخاصة بالعاملين إلكترونيا، بدلا من النظام الورقى.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير وجه بإطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك فى ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحيث يكون مستشفى «أم المصريين» بمحافظة الجيزة، الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافى هام، كما أنه يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة المحيطة، موضحا أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعا على باقى المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد عبدالغفار أن مشروع ميكنة المستشفيات سيتيح إنشاء ملف صحى لكل مواطن، يمكن من خلاله تلقى الخدمات الصحية والرعاية من أى مركز صحى أو مستشفى قريب، ما سينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن الملف الصحى الموحد سيسهم فى إحداث نقله نوعية فى جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.

وتابع أن مشروع ميكنة المستشفيات يتضمن عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بما فيها من (مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المتخصصين) وذلك وفقا لاحتياجات المريض، علاوة على إتاحة البيانات والإحصائيات التى تسهم فى البحث العلمى وتسهل حصول الباحثين على البيانات التى تستلزمها أبحاثهم العلمية، مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.