محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتى بنها وشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، أعمال نقل المضبوطات من السيارات التى يتم حجزها من قبل ادارة المرور أسفل كوبرى الطريق الزراعى والمعروف بكوبرى الفحص بمدينة بنها.





وقال المحافظ - فى بيان له - إن هذه الجولة تأتى فى اطار خطة المحافظة للنهوض بالمنطقة واستغلال أسفل الكوبرى فى إقامة مشروعات تنموية للاستفادة من الموقع المتميز فضلا عن النهوض بالمستوى الحضارى لتلك المنطقة المطلة على النيل مباشرة بالاضافة الى فتح شارع جديد ورصفة ليصل ما بين طريق طراد النيل وطريق الكورنيش.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الموقع التى أعدته المحافظة لإستقبال المضبوطات وحفظها على قطعة أرض بقرية ميت راضى كما تابع أعمال النقل ووجه بالحفاظ على السيارات والمعدات أثناء عملية نقلها وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة حفاظا عليها.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبرى الطريق الزراعى بشارع طراد النيل والمعروف بكوبرى الفحص وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 أمتار لاستيعاب سيارات النقل حيث يمثل الكوبرى عائقا مروريا فى الوقت الحالى بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبرى وتأتى أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلومترات بتكلفة 14 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة أيضا بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعى عند كوبرى الفحص بطول 650 مترا حيث تم وضع طبقة الأساس بطول النزلة ووجه المحافظ بدفع المشروع للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن تماشيا مع أعمال التطوير التى تتم بشوارع مدينة بنها للنهوض بشبكة طرق داخلية وربطها بالطرق الرئيسية للعمل على سيولة الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة والجارى تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبرى بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسى، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضارى وجمالى يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التى تتم بالكوبرى بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.