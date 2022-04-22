وضم المعرض كافة احتياجات الأسرة من ملابس وأحذية وبطاطين والذى ساهم فيه بشكل فاعل مجلس الأمناء بالإدارة، وأقيمت على هامش المعرض احتفالية تضمنت السلام الجمهورى ثم القرآن الكريم وفقرات من إنشاد وعروض مسرحية ورياضية، وكرم عددا من القيادات التعليمية والطلاب المتميزين والحاصلين على مراكز متميزة على كافة الأصعدة، منها تكريم الحاصلين على الميدالية الذهبية عن استعراض "من بيئتنا الحلوة"، فضلا عن تكريم فريق الجمباز لمدرسة الشهيد المغربى.
وكان محافظ كفر الشيخ وجه قيادات مديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة بالتوسع فى اقامة المعارض المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية تحت مسمى أهلا بالعيد على غرار معارض أهلا رمضان لعرض ملابس العيد بأسعار مخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المعرض الثانى «أهلا بالعيد» للطلاب غير القادرين والأيتام بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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