افتتاح المعرض الثانى «أهلا بالعيد» للطلاب غير القادرين والأيتام بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، المعرض الثانى "أهلا بالعيد" للطلاب غير القادرين والأيتام بمدرسة الشهيد محمود المغربى التابعة لإدارة دسوق التعليمية بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين.





وضم المعرض كافة احتياجات الأسرة من ملابس وأحذية وبطاطين والذى ساهم فيه بشكل فاعل مجلس الأمناء بالإدارة، وأقيمت على هامش المعرض احتفالية تضمنت السلام الجمهورى ثم القرآن الكريم وفقرات من إنشاد وعروض مسرحية ورياضية، وكرم عددا من القيادات التعليمية والطلاب المتميزين والحاصلين على مراكز متميزة على كافة الأصعدة، منها تكريم الحاصلين على الميدالية الذهبية عن استعراض "من بيئتنا الحلوة"، فضلا عن تكريم فريق الجمباز لمدرسة الشهيد المغربى.

وكان محافظ كفر الشيخ وجه قيادات مديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة بالتوسع فى اقامة المعارض المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية تحت مسمى أهلا بالعيد على غرار معارض أهلا رمضان لعرض ملابس العيد بأسعار مخفضة.