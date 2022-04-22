وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 أكتوبر المقبل.





وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضاف أن هذا الحدث السنوى المهم يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مما جعله محور دعم واهتمام جميع المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه فى موعدهما، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضيا.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى نظمت جلسة خلال المنتدى العالمى للمياه والذى عقد فى السنغال خلال شهر مارس الماضى تحت عنوان "حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بهدف عرض النتائج التى تم التوصل إليها بهذا الشأن خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وإعداد الرسائل والتى سيتم صياغتها بشكل نهائى خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023، مشيرا إلى أنه تم وضع نسختى أسبوع القاهرة الرابع والخامس للمياه على خارطة الطريق للإعداد لهذا المؤتمر الأممى الهام.

وقد تم فتح باب التقدم بملخصات الأوراق البحثية، حيث استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الأسبوع الخمس، وتقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها وذلك تمهيدا لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتى سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية للأسبوع تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شؤون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، وقد قامت اللجنة العلمية للإسبوع بوضع معايير قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه.

هذا وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تم إصدار الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع.