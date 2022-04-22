/693519/المجلس-لا-يصمت-عن-أي-مخالفات-أهم-تصريحات-رئيس-النواب-خلال-الجلسات-العامة-للنواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي عقدت علي مدار الثلاث أيام الماضي، عددا من التصريحات الهامة لرئيس البرلمان، ولعل من أبرزها أن الحساب الختامي هو أحد وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها.

دوت الخليج

أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي

-كل عام والشعب المصري مسلمين ومسيحيين بخير وبركة بمناسبة قرب حلول المناسبات والأعياد الدينية، راجين المولى أن يعم الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

-كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافي أي ملاحظات بعدم الدستورية وللوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية.

-مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوى في الدولة وهو الطيران مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلى والدولى، وهو ما استلزم التنسيق بين اللجنة والحكومة فيما أدخل عليه من تعديلات.

-الحساب الختامي هو أحد وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة القائمة لتداركها في السنوات المقبلة.

-مجلس النواب لا يصمت عن أي مخالفات، فأى مخالفة تظهر يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها... ونواب الشعب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أية مخالفات.

كز القومي لإدارة المجال الجوي

وكان قد وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لتعظيم الاستفادة من مرفق الطيران لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، وانطلاقاً من دوره الرقابي على السياسة المالية للدولة بما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين.

كما وافق على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، ولتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.

وأحال المجلس (50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ويحيل قرار جمهوري باتفاقية دولية، و(19) مشروع قانون مقدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.