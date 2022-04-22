شيري عادل مفاجأة مسلسل في بيتنا روبوت 2 بالحلقات الأخيرة

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يشهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بالحلقات الأخيرة خلال الأيام المقبلة مفاجأة في قائمة ضيوف الشرف التي تظهر خلال الأحداث.

دوت الخليج يرصد ضيفة الحلقات الأخيرة في مسلسل في بيتنا روبوت 2

شيري عادل مسلسل في بيتنا روبوت 2

تخل الفنانة شيرى عادل ضيفة شرف واحدة من الحلقات الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

وكانت قد انتهت الفنانة شيري عادل من تصوير مشاهدها من مسلسل فى بيتنا روبوت 2 قبل بدء شهر رمضان وذلك بالتزامن مع انشغالها بالتحضير لفيلم جديد.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21

ينتظر الجمهور ومتابعي العمل عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21 وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عبر شاشة قناة الحياة الفضائية لتشهد الكثير من الأحداث المهمة.

وكانت حلقة أمس الخميس، شهدت دخول يوسف وهو الفنان هشام جمال مع لذيذ الذي يقدم دوره الفنان عمرو وهبة للمنزل بعد صلاة الجمعة ليجدا الطفل زياد في المنزل مع سارة وهي الفنانة ليلى زاهر.

وأخبرته سارة أن شقيقتها اضطرت أن تتركه لأن لديها مشوار مهم، ووقتها يخرج زياد ليلعب في الحديقة وبرفقته زومبا التي تقدم دورها الفنانة شيماء سيف، ثم يدخل سامح منافس يوسف كما يقرر خطف زياد من حديقة المنزل ولكن رأته زومبا التي قررت أن تتركه يخطفه.

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موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 21

وفي مشهد آخر ظهر يوسف يجلب مدرب سواقة لزوجته سارة وهو الفنان محمد أنور ضيف شرف مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 التي عرضت أمس الخميس، وعندما علمت سارة تشاجرت مع يوسف ظنا منها أنها لا تحتاج لمدرب وهي تستطيع أن تقود بحرفية.

ويضم مسلسل في بيتنا روبوت 2 ببطولته عدد من النجوم مثل هشام جمال، ليلى زاهر، مى دياب، دنيا ماهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، طه دسوقى، وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل محمد أنور، وشيرى عادل وشريف مدكور وآخرين والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي والسيناريو والحوار لـ عمرو وهبة ومن إخراج أسامة عرابي.