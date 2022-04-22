/693513/منها-التبرعات-والمنح-تعرف-علي-موارد-المركز-القومي-لإدارة-المجال-الجوي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

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المادة (11) من مشروع القانون حددت 6 موارد للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، جاءت كالتالي:

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3. مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.

4. مقابل الخدمات الملاحية الجوية التي يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز.

5.عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه.

6. ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.

الموازنة المالية للمركز القومي لإدارة المجال الجوي

مادة (12):

تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، و يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الطيران المدنى منح أموال المركز المودعة بحساب الخزانة الموحد عائداً لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية، ويُرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

مادة (13):

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها.

مادة (14): أموال المركز أموال عامة، ويكون للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.