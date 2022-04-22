/693511/مي-كساب-ابنتي-الكبرى-أعطتني-درسا-في-الأخلاق-وتعامل-والدها-بشكل-مختلف

حلت الفنانة مي كساب ضيفة المذيعة غدير حسان ببرنامجها “زي كل سنة” عبر إذاعة الراديو 9090 وتحدثت خلال الحلقة عن مشاركتها بمسلسل أحلام سعيدة وموقف أولادها من انشغالها في التصوير بشهر رمضان.

دوت الخليج يرصد تصريحات مي كساب

تصريحات مي كساب

وقالت الفنانة مي كساب في حوارها: “أولادي اعتادوا أني 24 ساعة معهم وأنا منزعجة لانشغالي في التصوير عنهم، وفي يوم كنا سنذهب للإفطار عند أحد الأصدقاء وابنتي الكبيرة فريدة أعطتني درسا في الأخلاق لانشغالي عنها”.

وتابعت: “فهي تتقبل أن والدها يخرج ويبتعد أما أنا لا”، وكشفت أيضًا خلال اللقاء عن كواليس العمل مع الفنانة يسرا في مسلسل أحلام سعيدة، وقالت: “هذه المرة الرابعة التي أعمل فيها مع يسرا والثالثة مع غادة عادل والثالثة مع المخرج عمرو عرفة والثانية مع شركة العدل جروب”.

مي كساب مسلسل أحلام سعيدة

واستكملت كلامها: “أول مرة مع شيماء سيف وأستاذة هالة خليل، ولم أتردد للحظة للموافقة على المسلسل، نحن نعمل مع نجمة كبيرة ولها تاريخ وتعطي لكل واحدة منا حقها في العمل، ودائما نضحك ونفكر إذا كان 4 أشخاص غيرنا كيف ستكون الكواليس بينهم، ويسرا تهتم بكل واحدة منا وبظهورنا في المشهد”.

وقالت الفنانة مي كساب أيضًا: “ردود أفعال الجمهور فاقت توقعاتي وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم”، ويشار أن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية تدور داخل إطار اجتماعي لايت حول فريدة وهي يسرا وليلى التي تقدم شخصيتها مى كساب، وشيرين وهي غادة عادل.

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وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم كما يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب مهمة في حياتهن، ويشارك يسرا، غادة عادل، مى كساب في بطولة العمل عدد من النجوم مثل شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، هشام إسماعيل، نور محمود، أوتاكا، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، سامى مغاورى، ميسرة، ملك بدوي وآخرين والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.