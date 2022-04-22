يخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في الثانية عشر منتصف الليلة على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين خاصة الأهلي الذي لم يستغل مباراة الذهاب في تحقيق فوز مطمئن قبل موقعة العودة بعدما اكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من : في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات ويتسلح فريق الرجاء بأن مباراة العودة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري غفير يتجاوز الـ40 ألف مشجع، حيث يعول كثيرا على المؤازرة الجماهيرية لتحقيق هدفه المنشود في تخطي الأهلي وبلوغ نصف النهائي الإفريقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ضد الرجاء.. التشكيل المتوقع للأحمر: عبد القادر وشريف والشحات في الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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