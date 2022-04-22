الجمعة العظيمة.. وقداس 12 ساعة متواصلة

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جدة - نرمين السيد - وللجمعة العظيمة العديد من المميزات والطقوس، حيث بها أطول قداس تعرفه الكنيسة والممتد إلى 12 ساعة متواصلة، وتقام الصلوات هذا العام فى كل الكنائس على مستوى الجمهورية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا.
كما أن الجمعة العظيمة هى أحد أيام أسبوع الآلام، وهو يوم احتفال دينى فى معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته ودفنه، ويطلق عليها أسماء عدة منعا: " الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح".
وتعتبر الجمعة العظيمة جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون فى يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن فى التوقيت الغربى مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودى.
وفى الجمعة المقدسة يعد الصوم إلزاميا، على مختلف الطوائف والكنائس المسيحية، حيث يتم الانقطاع فيها عن الطعام والشراب فى الكنيسة الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الجمعة كما فى الكنيسة القبطية والبيزنطية، وتكون الوجبات اللاحقة نباتيّة وغير مطبوخة وغير محلاة.
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