رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يستقبل مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول زيارة وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولى للجامعة.





وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك ومُناقشة برنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة وبرنامج التطوع أصدقاء كوريا حول العالم (KOICA World Friends Korea Volunteering Program).

واستقبل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، أوه يون كيوم المدير الإقليمى للوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا)، والوفد المرافق له ومُتابعة العملية التعليمية، وأعمال الجودة والاعتماد للبرامج الدراسية، والوقوف على آخر مُستجدات انتظام الدراسة داخل الجامعة، بالإضافة إلى بحث التنسيق المُشترك لتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودولة كوريا الجنوبية، لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

وتناول اللقاء، مناقشة برنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة بالتعاون مع الجانب الكورى الجنوبى، ومدى إمكانية استفادة الجامعة منه، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تمكين المرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات، والدعوة لخلق بيئة مواتية فى المجتمع والقطاع الخاص، من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، ويهدف إلى التركيز بشكل خاص عن كيفية حصول طالبات الجامعة على فرص أفضل للتوظيف.

كما تناول اللقاء، مُناقشة سُبل تعزيز العمل التطوعى من خلال برنامج التطوع (أصدقاء كوريا حول العالم)، حيث يتم دراسة إمكانية العمل به واستقبال متطوعين من كوريا الجنوبية ومناقشة أنشطة البرنامج فى مصر، والفوائد الناتجة عن البرنامج، ومُناقشة عملية التقديم وإيفاد المتطوعين من كوريا الجنوبية، كما تناول اللقاء بحث إمكانية تعزيز تفعيل مركز تعليم اللغة الكورية للطلاب والمجتمع المُحيط.

واستعرض اللقاء آخر المُستجدات المُتعلقة بشأن إمكانية حصول الجامعة على منحة جديدة تصل قيمتها إلى 8 مليون دولار مدتها أربع سنوات، بعد انتهاء المنحة الحالية، والتى تشتمل على إمكانية إنشاء معهد تعليمى تدريبى استشارى خاص بالتعليم الفنى، يضم مركز تدريب بحثى فى مجال التعيلم العالى الفنى وتكنولوجيا السيارات، وكذلك استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين أحدهما خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية والآخر خاص بتكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، بالإضافة إلى تطوير البرامج الدراسية الحالية ومناقشة حصول الجامعة على الاعتماد والجودة الدوليين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجى.

وأشار رئيس الجامعة إلى استراتيجية التنمية المُستدامة 2030 التى تتبناها الحكومة المصرية، والمشروعات الضخمة العديدة التى تشارك فيها الشركات الكورية فى مصر، ومُعدلات النمو المرتفعة التى حققها الاقتصاد المصرى منذ عام 2016، منوهًا إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية.