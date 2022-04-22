ارتفاع جديد فى الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، وتكون دجرات الحرارة فى المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، والطقس فى فترة النهار يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على محافظات شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة فى فترة النهار على جنوب الصعيد. وتابعت: "فى فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، سيكون هناك فارقا كبيرا بين درجات الحرارة فى النهار والليل تصل لـ14 درجة مئوية وتكون الأجواء مائلة للبرودة فى فترات الليل، وبخاصة فى الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد". وأشارت إلى أن الأجواء تكون لطيفة على جنوب الصعيد، ويشهد الليل نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، يزيد إحساسنا بانخفاضات درجات الحرارة وبرودة الطقس، وسنستمر فى الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة ويكون المتوسط بين 26 إلى 31 درجة مئوية على مدار الأيام المقبلة، وستكون الأجواء مستقرة ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار.

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