وزير النقل: مشروع القطار السريع يمثل نقلة حضارية جديدة فى مصر

جدة - نرمين السيد - تفقد الوزير أعمال تنفيذ المشروع فى المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتى مدينة رأس الحكمة بطول 185 كم، حيث تم متابعة أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات وأعمال إنشاء عدد من كبارى المسار وكبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، وكذلك أعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار وإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط "القبارى - مطروح".

حيث يمر المسار موازيا للخط ويقع فى جنوب حرم القطار الحالى وتقع عليه عدد من المحطات المهمة، وهى "محطة برج العرب وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالى مدينة برج العرب القديمة الجديدة وأيضا منطقة برج العرب الصناعية والقريبة من الطريق الساحلى الدولى، وهى محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، حيث أنها تتكون من عدد 6 سكك.

ثم توجه وزير النقل إلى موقع "محطة الحمام" بعد محطة برج العرب بحوالى 25 كم وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالى، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلى الدولى، ثم بعد ذلك إلى "محطة العلمين" وهى محطة للقطار السريع، التى تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية فى محطات سيدى عبد الرحمن والضبعة والماظة ورأس الحكمة وهذه المحطات تمتد بطول حوالى 90 كم من المسار على الطريق الساحلى الدولى حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين فى هذه المدن والمترددين عليها، حيث يمثل مرور القطار السريع فى هذه المدن حافزا إيجابيا للإقبال على هذه المدن سواء للعمل فيها أو السكن بها أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

وتابع الوزير خلال جولته فى هذه المسافة أعمال تنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكبارى المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادى النطرون العلمين والبترول وسيدى عبدالرحمن وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبرى مسار (برج العرب والرويسات).

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى يتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

كما وجه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التى يمر بها مسار القطار السريع، وذلك للأخذ فى الاعتبار المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أى تعارض فى المشروعات القومية الجارى والمخطط تنفيذها.

جدير بالذكر شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى إنشائها مكونة من 3 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالى أطوال تصل إلى 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة العلمين مطروح الفيوم 660 كم وتبلغ السرعة التصميمية لقطارات المشروع 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/ الساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، ويشتمل المشروع على 22 محطة منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، مشيرا إلى أنه تم تثبيت أماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتى مدينة مطروح.

ويساهم مشروع القطار السريع فى توفير فرص عمل فى تقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمرانى، كما أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.