اليوم.. منذر رياحنة يتحدث بجراءة ويكشف أسراره في برنامج حبر سري

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دوت الخليج يكشف تفاصيل لقاء منذر رياحنة مع الإعلامية أسما إبراهيم

منذر رياحنة برنامج حبر سري

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنان منذر رياحنة في برنامج حبر سري الحلقة 21 التي تعرض اليوم الجمعة الموافق له 22 إبريل عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وسيكشف منذر رياحنة خلال لقائه التلفزيوني الكثير من أسرار حياته ويرد على الشائعات التي واجهها بجانب تعليقه وكشف آرائها في العديد من الموضوعات الشائكة بطريقة جريئة.

ويتحدث أيضًا ضيف الحلقة عن خلفاته مع الفنانة هالة فاخر، وعدد من النجوم بجانب عودة هيفاء وهبي للتمثيل بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة السينمائية من خلال فيلم أشباح أوروبا.

أسرار منذر رياحنة

وستسأله الإعلامية أسما إبراهيم حول كيفية تجاوزه صدمات الموت التي تعرضها لها مؤخرًا عقب وفاة والده وأخته، حيث كانت الفترة متقاربة جدًا بينهما لافتًا إلى أنه لم يتجاوز تلك المحنة خلال الفترة الحالية.

ويشار أن الفنان منذر رياحنة يغيب عن بطولة دراما رمضان 2022 بعد أن شارك العام الماضي 2021 من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان.

وشارك محمد رمضان ومنذر رياحنة في بطولة مسلسل موسى الذي حقق نجاحا كبيرًا وقتها، عدد من النجوم مثل سمية الخشاب، هبة مجدي، ورياض الخولي، عبير صبري، والعديد والعمل كان من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

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ولكن تأتي مشاركة منذر رياحنة في الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال ظهوره بمسلسل راجعين ياهوي الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية كضيف شرف خلال الأحداث.

ويضم مسلسل راجعين يا هوى في بطولة كوكبة من النجوم مثل خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، سلمى أبو ضيف، وفاء عامر، أحمد بدير، وآخرين والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.