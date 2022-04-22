نشاط الرئيس فى أسبوع.. وجه بدراسة حالة الغارمين وشهد موسم حصاد القمح بتوشكى

جدة - نرمين السيد - السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمعة الماضى، صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.



السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح السبت، وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبى"، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكى، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.

الرئيس يوجه بدراسة حالة الغارمين للإفراج عنهم مع حلول عيد الفطر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتناول الاجتماع متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين" حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

واستعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.

السيسى يتابع مشروع تنمية الأسرة والبرنامج القومى للرائدات المجتمعيات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومى للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".



الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردنى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتباحث الطرفان حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجرى التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين.

الرئيس يوجه بالتوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى التوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، كمكون أساسى فى استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الرى، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الإثنين الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

السيسى يستعرض جهود التعامل مع تحديات الصناعة والتصدير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتصدير".

الرئيس يوجه بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

السيسى يعزى رئيس جنوب إفريقيا فى ضحايا الفيضانات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا فى ضحايا الفيضانات التى ضربت مدينة "دیربان" مؤخرا، والتى خلفت العديد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات.

الرئيس السيسى يتفقد فجر اليوم منطقة توشكى فى أسوان

أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بجولة تفقدية فجر الخميس لـ منطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان.

وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان له، نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الرئيس سيشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية فى توشكى، فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

الرئيس السيسى يعقد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين خلال زيارته لتوشكى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع فيه السيد الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية، التى تهم الرأى العام فى إطار عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الاخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامى والدرامى فى هذا الإطار.

السيسى يهنئ نظيره الصربى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الصربى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير التعاون الاقتصادى، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا.