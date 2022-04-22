تعنيف وضرب تحت تأثير المخدرات.. تطورات جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

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مازالت قضية جوني ديب وآمبر هيرد تثير الضجة وتتصدر التريند على مدار اليومين الماضيين حيث ظهرت الكثير من المستجدات أمام المحكمة.

دوت الخليج يرصد تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

ظهر الفنان جوني ديب في المحكمة ينفي الاتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة أنه كان يعتدي عليها بالضرب وتعمد إيذائها أثناء فترة زواجهما، وأوضح أن آمبر هيرد أفقدته كل شيء، وكانت تتعمد تعنيفه وإيذائه.

وأشار إلى ان زوجته السابقة آمبر هيرد كانت تضربه كثيرا أيضًا، وخلال جلسة الاستماع في المحكمة رفع إصبعه المقطوع أمام المحكمة بعدما ألقت زجاجة تجاهه تسببت في إصابة كبيرة له.

ولفت النجم العالمي جوني ديب إلى أنها أنهت مشواره الفني بعدما اتهمته عدة اتهامات ظلم وأنه شخص خطر وسكير ويتعاطى المخدر ويضرب النساء حيث حاول إقناع هيئة المحلفين، بأنها كانت تعنفه ويدافع عن نفسه، موضحًا أنه ناج.

أقوال جوني ديب

قال جوني ديب عن زوجته السابقة: “عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب والتعنيف قد يكون بدفعه أو بصفعة على وجهه، وكانت دائما تتعمد إلقاء الأشياء تجاهي مثل ريموت التلفزيون الذي أصابني في رأسي حيث تتعمد الشجار وتستخدم العنف”.

وفيما يخص رؤية أطفاله، أوضح أيضًا أنه لا يستطيع تمضية الوقت معهم إلا من خلال فرص قليلة لأنها كانت ترغب في تواجده إلى جوارها طوال الوقت.

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ومن جانبه طبيب النجم العالمي جوني ديب أعلن في إفادة مسجلة بالفيديو عرضت بقاعة المحكمة أنه تم العثور على قطعة من إصبع جوني في المطبخ بعد شجار شرس مع زوجته آمبر هيرد حيث كان طاهي الزوجين هو من عثر على الإصبع، وفقا لما نقلته عدد من الصحف العالمية.

ويذكر أن تفاصيل المشاجرة بين الثنائي كانت قد بدأت عام 2015 في أستراليا، وألقت وقتها آمبر هيرد زجاجة على دوني ديب بحسب أقواله مما أدى إلى قطع إصبعه، بينما زعمت طليقته آمبر أن زوجها هو من هاجمها وكسر أثاث المنزل وهو تحت تأثير المخدر.