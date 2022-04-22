/693494/لا-تهاديني-ولا-اهاديك-فرمان-يمنع-الحكومة-من-تقديم-او-قبول-هدايا-في-المناسبات

أعلنت الادارة المركزية لحسابات الحكومة، عن ترشيد الإنفـاق داخـل الجهـاز الإداري وذلك بمنع أو تقديم هدايا في المناسبات.

دوت الخليج وجاء في بيان المركزية:” فـي ضـوء خطـة الدولـة لترشيد الإنفـاق داخـل الجهـاز الإداري بالدولـة ، ومـا تلاحـظ مـن قـيـام بـعـض الـوزارات والأجهـزة والهينـات الحكوميـة بتقـديم بعـض الهـدايا العينيـة أو بتبادل الهـدايا فيمـا بينهـا خـلال بعـض المناسبات ( شـهر رمضـان - عبـدي الفطـر والأضـحى - المولـد النبوي الشريف - العام الميلادي - ). لا تهاديني ولا اهاديك.. فرمان يمنع الحكومة من تقديم او قبول هدايا في المناسبات وتابعت:” علـى السـادة روسـاء الجهـات الاداريـة التنبيـه بحظـر نقـديم أو قبول ابا من هذه الهداد سواء كانت من مال عام أو خاص”.

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