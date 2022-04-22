مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 20.. استعادة نيللي كريم شنطة المليون جنيه

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شهدت الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي، تطور كبير في الأحداث، والتي انتظرها الجمهور المحب للمسلسل بشكل كبير، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الأحداث وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 20

تمحورت الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي، حول استعادة فاتن -نيللي كريم- حقيبة المليون جنيه حيث اتصلت بها السيدة المجهولة قائلة:" افتحي الباب هتلاقي شنطة الفلوس والمرادي حافظي عليها".

كما أعاد شريف سلامة زوجها، العفش ولكن ليس على حالته السليمة، ولم يعيد كل المنقولات لها بشكل كامل وصحيح، وأيضًا شهدت الحلقة نجاح ابنتي نيللي في الامتحانات وقام محمد التاجي، بعمل حفلة من اجلهما واحتفلوا سويًا في جو من الحب.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي 2022

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9 على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد بث الحلقة في تمام الساعة 12:40 مساءً في تمام الساعة 1:30 صباحًا ، وستكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 مساءً الساعة 10:15 مساءً.

ورصدت الحلقة الثامنة من المسلسل تلقي فاتن التي تجسدها شخصيتها نيللي كريم حقيبة بمليون جنية من شخص مجهول وعند ذهابها بها إلى صديقتها هالة صدقي لتستشيرها في الأمر أتت الشرطة.

وكانت عزة التي تلعب دورها هالة صدقي اكتشفت أن زوجها المختفي يخبأ قطعة أثرية في مخزنه، وعلى الجانب الآخر تعرضت نيللي كريم للطرد من جانب شيخ بجميعة النور والإيمان.

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أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.