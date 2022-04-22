مسلسل المداح 2 الحلقة 20.. سهر الصايغ تهدد هبة مجدي بالطرد

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عرضت الحلقة 20 من مسلسل الماد 2 والتي شهدت تطور كبير في الأحداث، كما تداول رواد التواصل الإجتماعي بعض المقاطع منها، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل المداح 2 الحلقة 20

بدأت الحلقة 20 من مسلسل المداح 2، بمحاولات سيدة الأعمال ملك سليمان التى تلبسها شخصية الجنية مليكة -سهر الصايغ- على تدبير عدة خطط للسيطرة على الأرض الزراعية التى يملكها صابر فى محافظة الفيوم التي حرقت محصولها قبل ذلك.

مليكة تهدد رحاب

وتجتمع ملك مع رحاب وأبوالخير لتخبرهم بنيتها للسيطرة على أرض صابر لكي تشييد مشروعها مهما كلفها الأمر، كما تهدد رحاب بطردها من الشركة مقابل إقناع صابر ببيع أرضه لها أو الدخول معها فى شراكة من أجل تأسيس مشروعها، ولكن صابر يرفض هذا العرض، ومن المتوقع أن هذه الأرض تخبي شئ ما تسعى مليكة الحصول عليه.

وتستمر مكائد مليكة مع أسرة صابر حيث تحاول السيطرة بشتى الطرق على حسن أخيه بعد إقناعه أنه أصبح ولى من أولياء الله الصالحين ومعالج روحاني يسير على خطى شقيقه صابر المداح وصاحب الكرامات ويساعد فى شفاء المرضى.

مواجهة بين أبو الخير والشيخ عبد الرحمن

وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل المداح 2، بمواجهة قوية بين الشيخ عبدالرحمن وبين أبو الخير والذى يقوم فيها الأخير بتحذير الشيخ عبدالرحمن من الاقتراب من مليكة أو التحدث عنها، وأنه فى حالة عدم الابتعاد عنها ستحدث له العديد من الأشياء التي تضره.

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مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.