بطلوع الروح الحلقة 7.. منة شلبي تنضم لداعش وتتدرب على استخدام السلاح

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دوت الخليج يرصد أحداث وموعد عرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 7

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 7

يشهد مسلسل بطلوع الروح الحلقة 7 العديد من الأحداث المؤثرة حيث انضمت روح وهي الفنانة منة شلبي لـ كتيبة الخنساء مما يقربها من أم جهاد التي تقدم شخصيتها الفنانة إلهام شاهين، وكانت قد انتهت حلقة أمس بالقبض على روح.

لنكتشف بعد ذلك أن إلهام شاهين التي تتولى رئاسة كتيبة لواء الخنساء التي تمثل الشرطة النسائية في تنظيم داعش، هي السبب حيث ترى أن روح مناسبة للانضمام لهم نتيجة لشجاعتها وجرأتها وذلك بعد أن قاومت رجال مدينة الرقة عندما أرادوا القبض عليها بسبب لون حقيبتها قبل أيام.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة السابعة

وقررت أم جهاد خلال الأحداث أن تستثمر شجاعة روح وهي منة شلبي حيث تكون مجاهدة لدولة الخلافة، وتوافق الأخيرة رغما عنها ويظهر عليها الصدمة بسبب يأسها وأنها لن تستطيع الهروب بحسب الخطة التي وضعها والدها بسبب مراقبة أم جهاد لها طيلة الوقت.

ومن جانبها تبدأ أم جهاد تدريب روح على استخدام السلاح والشجاعة بجانب إطلاث الرصاص بقوة، ونرى أن روح متمكنة من استخدام السلاح أما زوجها أكرم وهو الفنان محمد حاتم فيستعد للغزوة المقبلة، ويتضح أنه تقدم في استخدام السلاح.

وعلى الرغم من فرحة أكرم بانضمام روح لهم إلا أن عمر وهو أحمد السعدني يحذره لأنها ستكون أقوى ولين القلب الذي تتمتع به سيختفي ثم تصبح روح الذراع الأيمن في الجهاد لإلهام شاهين وتذهب معها لجلب إحدى السيدات من منزلها بسبب وفاة زوجها.

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مواعيد عرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 7

ويعرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 7 غدا الجمعة الموافق له 22 إبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية يوميًا طوال شهر رمضان وتدور أحداث العمل خلال 15 حلقة خلال الجزء الثاني من شهر رمضان.