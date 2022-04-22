الرئيس السيسي: يهمنى أن كل مصنع في مصر يشتغل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهمنى أن كل مصنع في مصر يشتغل يا جماعة، فيه عمال بتشتغل وتعيش وفاتحة بيوت، لو المصنع دا اتقفل هيبقى فيه بطالة والناس دي تروح بيتها طيب مين هيصرف عليها، يبقى احنا النهاردة بنأذى بلدنا ونفسنا لو تصورنا أنان نسمح الموضوع دا يستمر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء موسعا مع الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى،:اتصالاتنا مع الغرف ورجال الأعمال والمستثمرين، يبقى احنا مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة.

وتابع الرئيس السيسى:في كل الافتتاحات كانت هي محاولة من جانبي أن أنا أتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر، وبسمعه الكلام بمنتهى الصدق والصراحة، وبما إن الموضوع هو الأزمة الاقتصادية، نبدأ بها.