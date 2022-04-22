عاجل- السيسى: الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الإصلاح الاقتصادى؛ جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ضبط النمو السكانى؛ حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادى.





وشدد الرئيس السيسى، خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادى فى محافظة أسوان اليوم الخميس، على أن التحديات فى مصر أكبر من أى حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.

وقال الرئيس السيسى إن حجم النمو الاقتصادى فى مصر لم يكافىء معدلات النمو السكانى، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الدولة والنمو السكانى، مشدد على أنه إذا لم نعمل على ضبط النمو السكانى فلن نشعر بأى تحسن اقتصادى.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت فى أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطى الأجنبى، مؤكدا أنه بفضل جهد المصريين وصلابتهم زاد النمو الاقتصادى، وقال "لم أحجب أى معلومة عن الشعب المصرى.. ولم أكن مجاملا وكنت صريحا ومباشرا".