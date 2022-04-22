المشاط تشارك فى إطلاق هاكاثون دولى للشركات الناشئة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحلول المبتكرة والأفكار غير التقليدية فى دفع جهود التنمية المستدامة وتذليل التحديات التى تواجه جهود التنمية على مستوى العالم.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى فعاليات إطلاق هاكاثون دولى للشركات الناشئة ضمن الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة للابتكار والإبداع 2022، الذى يوافق 21 أبريل من كل عام.. وتستهدف فعاليات الهاكاثون تحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على استخدام الأفكار البناءة للوصول لحلول تدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أهداف الصحة الجيدة والرفاه والنمو الاقتصادى والعمل اللائق والتعليم الجيد.

وقالت المشاط، فى كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، "إن مصر دائما ما تميزت بالابتكار بداية من حياة قدماء المصريين الذين ظهر ابتكارهم فى جميع مناحى الحياة وظهرت جليا فيما تركوه من إرث حضارى عظيم ساهم فى تطوير حياة البشرية على مدار آلاف السنين.. وفى الوقت الحالى تعمل مصر على توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع واحتضان الشركات الناشئة".

وأضافت أنه بينما يحتفى العالم باليوم العالمى للابتكار والإبداع، فإنه يواجه تحديات غير مسبوقة ومركبة لتحقيق التنمية على مستوى الأمن الغذائى والتعليم والمساواة بين الجنسين وقضايا المناخ، وهو ما يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة والأفكار الريادية يعول عليها بشكل كبير لتقديم حلول بناءة للمساهمة فى التغلب على هذه التحديات وابتكار الحلول التى تدفع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن الحكومات عليها دور كبير لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال للقيام بدورهم فى دعم جهود التنمية لتحفيز النمو الاقتصادى، منوهة بأن مصر تعمل على دعم بيئة عمل الشركات الناشئة بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يظهر فى العديد من المؤشرات التى تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وتقرير Africa Developer Ecosystem Report 2021 الذى يكشف أن مصر تضم نحو 89 ألف مطور محترف يمثلون 12% من إجمالى المبرمجين فى قارة إفريقيا.

ودعت وزيرة التعاون الدولى الشباب ورواد الأعمال إلى المشاركة فى هذه المسابقة لبذل الجهد ودعم الحلول غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة فى سبيل العمل على بناء مستقبل أفضل.

وشارك فى فعاليات الإطلاق افتراضيا، إلى جانب وزيرة التعاون الدولى، وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسنغافورة تان كيات هو، ووزير الحكومة الإلكترونية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فيكتور دومينيلو، ومساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" جابريلا راموس، وغيرهم من المسئولين رفيعى المستوى من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة من الرابط: https://www.worldinnovationday.com/.