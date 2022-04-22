ظل بداخلها شهرين .. استخراج قلم من عين طفل بمستشفى رمد الزقازيق

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، إن حالة صحية مستقرة، موضحا أن المستشفى قام بالتنسيق مع الطفل لمتابعة حالته فى العيادات الخارجية بالمستشفى لمدة أسبوع.
وأوضح الدكتور هشام شوقى، أن إصابة عين الطفل حدثت منذ أكثر من شهرين، حيث كانت أسرة الطفل تظن عبارة عن كدمة، حيث كشفت الفحوصات وجود جسم غريب، وتقرر عمل تدخل جراحى دقيق لاستخراجه مع الحفاظ على سلامة العين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفريق الطبى المشارك فى الجراحة ضم الدكتور أيمن عبدالغفار، والدكتور محجوب هلال، والدكتورة هالة عبده، وأطباء الرمد، وهيئة التمريض بقسم العمليات الجراحية، وبإشراف الدكتور محمد حسين مدير المستشفى، موجها الشكر للأطباء وهيئة التمريض وجميع أفراد الفريق الطبى المعاون على جهودهم المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.
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