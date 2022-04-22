مصر تعرب عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية فى كابول

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا بالعاصمة كابول بأفغانستان مؤخرا، فضلا عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.





وتتقدم مصر – فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص التعازى إلى أفغانستان، وأسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر مجددا على أهمية تظافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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