عاجل- السيسى: «حياة كريمة» لن تتوقف ولن نترك أهالينا فى الريف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن مشروع "حياة كريمة" مستمر رغم كل التحديات، ومن منظور وطنى ودينى وأخلاقى لن نترك أهالينا فى الريف أكثر من ذلك لتغيير حياتهم والخدمات التى يتمتعون بها سواء مياه الشرب أو الصرف الصحى والكهرباء والغاز ونتمنى أن ننتهى من المراحل الثلاث للمبادرة خلال 3 سنوات كما خططنا له. وتابع الرئيس: أن مشروع تبطين الترع سيكلف الدولة حوالى 90 مليار جنيه. وأكد السيسى أننا نحتاج لحوار سياسى يتناسب مع بناء وإطلاق الجمهورية الجديدة.. وسيتم الإعلان هذا فى حفل إفطار الأسرة المصرية قريبا.

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