كبار العلماء يشاركون فى ندوة الجامع الأزهر حول فتح مكة

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الندوة العديد من كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ومن المبتهلين كان هناك المبتهل الشيخ محمد فوزى.

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