عاجل- السيسى: لا يوجد تمييز بين أبناء الوطن وتجاوزنا كلمة مسلم ومسيحى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن كلمة مسلم ومسيحى فى مصر تم تجاوزها خلال السنوات الماضية، وكل الممارسات التى قامت بها الدولة المصرية كان الهدف منها التأكيد على أننا جميعا واحد ولا يوجد تمييز بين أبناء الوطن.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: "هناك حرية للفكر والدين للجميع ومستمرين فى هذه الإجراءات وسنتحرك ليكون النسيج الوطنى أكثر قوة". وتابع: "أنا قلت مش هختلف مع حد فى أفكاره ومعتقداته لكن لازم نحافظ على بلدنا تحت مظلة واحدة وهى القانون".

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