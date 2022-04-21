«كنت عايز أضايق شيرين رضا والملحد مريحنيش».. ملخص تصريحات مصطفى درويش

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عرضت شاشة قناة الشمس الفضائية، الحلقة 20 من برنامج ورا الشمس والتي حل بها الفنان مصطفى درويش ضيف الإعلامية أميرة بدر.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات مصطفى درويش

ملخص تصريحات مصطفى درويش

تحدث الفنان مصطفى درويش في الجزء الأول من لقائه التلفزيوني الأخير في برنامج “ورا الشمس” مع الإعلامية أميرة بدر عن الكثير من أسرار حياته ودخوله علاقة حب جديدة بجانب أزمته مع إبراهيم عيسى وخلافه مع الفنان أشرف زكي وذلك خلال السطور التالية:

-كنت السبب في تدخل الرئاسة لعلاج شريف الدسوقي بعد بوست هجومي على نقابة الممثلين.

-مش هشتغل مع إبراهيم عيسى طول ما دماغه كدة.

-الكلام اللي قالته شيرين رضا عني ليس له لازمة وكنت عايز أضايقها زي ما ضايقتني لكن لم أقصد أجرحها.

-ممكن أجسد دور ملحد ولكن ليس مع إبراهيم عيسى

-شعرت أن فيلم الملحد به رسالة لم تريحني

-خايف على نفسي من الشغل مع واحد فكره ليس ديني

-انسحبت من فيلم الملحد لكي لا أحسب على اسم إبراهيم عيسى

-هاجمت إبراهيم عيسى لأني مصري مسلم

-كنت بحب إبراهيم عيسى زمان

-دخلت الفن بالصدفة وخالد يوسف السبب حيث عملت في فيلمه “كف القمر”.

-الزواج بطيخة يا حمراء يا قرعة وبتلبس في الآخر

-أعيش قصة حب حاليًا مع فتاة من خارج الوسط الفني.

-حبيت 4 مرات ولا أستطيع نسيانهم

خلافات مصطفى درويش

يشار أن الفنان مصطفى درويش كان قد حل ضيفًا مع الإعلامية بسمة وهبة قبل أيام عبر شاشة قناة المحور الفضائية وكشف وقتها تفاصيل خلافه مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقال: “الفنانة بدرية طلبة كلمتني، وقالت لي إنه في مستشفى تحت السلم في الإسكندرية، وكلمت النقابة وأستاذ أشرف زكي قالي حاضر ومعملش حاجة، ومش عارفة أعمل إيه”.

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وتابع: “لما قالت لي كده رحت له بالعربية من القاهرة، لأن شريف مقطوع من شجرة، ورحت قعدت مع مدير المستشفى وقالي محدش دفع، فدفعت له الفلوس.. وشريف كان فاطر معايا من أسبوعين، فاتقالي إن رجله اتقطعت، ولما كلمت بدرية وقالت لي دكتور أشرف قالي أصله مش نقابي وهنحاول ندبر له من جيبنا”.

واختتم كلامه: “قابلت شقيق شريف وتعاملت مع المستشفى بوصولات، وكتبت البوست بتاع عشان مش نقابي فالنقابة مش هتقف معاه، فناشدت رئيس الجمهورية”.