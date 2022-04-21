/693485/مسلسل-توبه-الحلقة-20-إبراهيم-يشتري-محل-والد-إحسان-ويخدعها

شهدت الحلقة 20 من مسلسل توبه، تصاعد كبير في الأحداث خاصةً بعد إستعداد عرض محل والد إحسان في المزاد لتقسيم التركه، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل توبه الحلقة 20

بدأت الحلقة 20 من مسلسل توبه، بالحديث بين توبه وإحسان التي تخبره أنه شخص كاذب متعمد تشويه سمعة والدها وتطلب منه عدم رؤيته مرة أخرى ولكنه لا يدافع عن نفسه ويظل صامتًا ثم يذهب، ويتذكر توبه بعض الذكريات مع زوجته إحسان التي تم قتلها على يد سيد الأجنبي، وظل يبكي على هذه الأيام.

ويجتمع توبة مع سيحة وأم سيحة وعطا ويمزحوا، ويخبر توبه سيحة أنه سيرسله لعمل عمرة، وتذهب سمارة زوجة والد إحسان إلى زينهم ابن شمردل الذي يرشيها لكي يكسب المزاد في بيع المحل ويطلب منها أن تعطيه مفتاح شقة إحسان.

محل والد إحسان من نصيب إبراهيم

يبدأ المزاد، ويتنازع كلًا من زينعم ووالده شمردل مع طرزان للفوز بالمزاد، ولكن يدخل في أخر لحظة إبراهيم أخو توبه والذي يعرض 2 مليون جنية للمحل، بعد عرض طرزان مليون ونصف، ويفوز ابراهيم بالمحل ويغضب زينهم وطرزان.

يطلب طرازان حضور ابراهيم له، وتحدث بينهم مشادات كلامية، ويقول له: “عايز تصغرني يا إبراهيم؟”، ولكن يتحداه إبراهيم ثم يتركه ويذهب، ويجلس توبة مع سيحة ووجيه ليخبرهم بفتح لكلًا منهم محل وكتابتهم بأسم أم سيحة.

تبدأ إحسان في نقل أغراضها من المحل، ويدخل إبراهيم عليها ليخبرها أنه كتب نصف المحل له، وأن المحل تحت إدارتها لتتصرف فيه كيفما تشاء، ولكن ترفض إحسان في البداية ولكنها توافق بعد ذلك.

وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل توبه، بحجز توبه سويت لسيحة وأمه وزوجته وعبد الله ليبقوا فيه، وبعد ذلك يطلب منهم مازحًا: “ابقوا حموا الولا عبد الله”.

القناة الناقلة لمسلسل توبه

وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.