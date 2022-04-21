/693480/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-20-مش-عاقل-مهاجمة-مرسي-والشاطر-لعصام-سلطان

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20، التي بعنوان قبائل سيناء، وبدأت بحديث المواقع الإخبارية عن جماعة الإخوان، ويتحدث والد الضابط مروان -أحمد عز- معه عن ذلك، ويرد مروان “دول عايزين يبيعوا البلد حته حته”، ليقول له والده “ده مشروع خيرت الشاطر من زمان”، ثم نقل مروان القناة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20

وبعد ذلك جاءت المواقع الإخبارية لنقل مظاهرات إخوانية تطالب بنقل "شيخ الازهر" و يتحدث العميد يسري مع زكريا يونس عن تلك المظاهرات وعن واقعة تسمم بعض الطلبة من الأزهر وعن حزب الحرية والعدالة ثم يطلب زكريا التحقيق معهم. يذهب المشهد إلى خيرت الشاطر يطلب من مرسي الذهاب للطلبه المتسممين من وجبة الدجاج، كما يتحدث معه عن مشروع الصكوك.

وتتحدث مس رقية فارحة بسبب ذهاب مرسي للمستشفى، لتخبرها اخت الضابط زكريا عن غرابة هذه الزيارة، ويذهب المشهد إلى محمود –محمود البزاوي- الذي يفض مشادات كلامية أمامه عن نية جماعة الإخوان. تذهب إسراء إلى الضابط مصطفى -احمد السقا- التي اخبرته عن قلقها، ليقول لها: "أنا عايزك طبيبعة وإلا هيشكوا فيكي" ويخبرها ان لا يعلم احد انها على معرفة بهم، وقالت انها تريد التبليغ على شقة بعدها بعمارتين.

محاولة التعاون مع الشيخ أحمد مرة أخرى

ينتقل المشهد إلى جهاز المخابرات العامة، ويتحدث مروان -أحمد عز- مع اللواء مراد موافي -أشرف زكي- ويسأله عن الشيخ أحمد والشيخ جمعة، ليقول له أنهم لم يعدوا يساعدوهم، وتأتي أفلام حقيقة مصورة لإقتحام جامعة الأزهر، ويحقق زكريا -كريم عبد العزيز- مع أشرف الإرهابي وتجري بينهم محادثة، ويقول له "أبوك كان بيساعدنا عشانك وانه مش عايزك تعمل كده" وقال له أن القضية سهلة وأن أبو يحبه.

تنزل إسراء من عربة وتذهب إلى أحد العناصر الإرهابية وتحكي له ما اتفقت عليه مع الضابط مصطفى، ليختارها الإرهابي لتنضم لهم بعدما أثبتت ولائها.

ويأتي مشهد للثوري يحيى -أمير المصري- يتحدث مع صديقه المسافر ويوصيه على أمه، ويقول له في حالة حدث له مكروه يأخذ الورق من العم عطا ويوصله.

استمارة “تمرد” لسحب الثقة من محمد مرسي

ينتقل المشهد إلى تحدث أحمد عز مع ميرنا نور الدين، وقال لها أثناء رجوعه من سيناء سيحدد موعد آخر مع والدها، وينتقل المشهد إلى تجمع الشباب الثوري، حيث عبد العزيز يتحدث مع حسن عن وجود حل أخر غير المظاهرات، وهي "استمارة سحب الثقة من محمد مرسي" ويتفقوا على تسميتها "تمرد".

ويطلب زكريا من العميد يسري الذهاب لتصوير الشباب المشترك في فيديوهات اقتحام جامعة الأزهر وكذلك المظاهرات الموجودين في مركز شباب، ويذهب المشهد إلى شمال سيناء، ويتحدث الضابط مروان عن الشيخ أحمد وعن المساعدات التي قدمها هو وجماعته للدفاع عن الوطن، ثم يجتمع الضابط مصطفى مع فرقته ويتحدثوا عن خط سير ماهر في توزيع تجارته وعن ماركو، كما يطلب تكثيف المراقبة على جابر. ويتحدث الضابط مصطفى مع الشخص التابع لماركو، ليخبره أنن ماركو مقتنع به ويطلب منه تنفيذ الخطة على أكمل وجه ثم يخبره أن ماركو سوف يطلب منه السفر خارج مصر خلال الأيام القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع

ينتقل المشهد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع اللواء مساعد وزير الدفاع عن الوضع المؤقت وعن مرسي، وكذلك عن عدم تحدث مصر في اي شؤون داخلية لأي بلد، ويقول له: "احنا واجبنا نقدمله تقديرات الموقف ونخليه على علم بكل الأمور"، ثم يقول له اللواء أن عقليته متميزة وفريدة. ويقابل مروان الشيخ أحمد، ويخبره أنه يريد التعاون معهم ليقول له الشيخ أحمد :"الخناقة دي بتاعتنا" ثم يطب منه الإنضمام إليهم مرة أخرى ويوافق ثم يصافحوا بعضهم.

وتنتهي الحلقة 20 مسلسل الاختيار 3 بتسجيل حقيقي لمرسي وخيرت الشاطر يتحدثوا فيه عن عصام قائلين "مش عاقل”.