اللي حصله محصلش لحد.. طرح برومو فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

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طرحت شركة سينرجي للإنتاج البرومو الأول والتشويقي لفيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي والذي يعود به للسينما بعد غياب 3 سنوات.

دوت الخليج ينشر برومو فيلم واحد تاني

برومو فيلم واحد تاني

وسيطر على برومو فيلم أحمد حلمي الجديد الذي يحمل اسم “واحد تاني” الكوميديا حيث ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل، وظهر أحمد حلمي يقولي في بداية الإعلان: “اللي حصلي محصلش لحد”.

وأوضح البرومو الخاص بفيلم واحد تاني أن “لبوسة” ستغير حياة أحمد حلمي وباقي أبطال العمل في أجواء من الكوميديا والمواقف الساخرة بجانب الرومانسية التي تجمع أحمد حلمي وروبي.

ويشارك أحمد حلمي وروبي في بطولة فيلم واحد تاني عدد من النجوم مثل سيد رجب، وعمرو وهبة، وأحمد مالك، ونسرين أمين، ومحمد التاجي، ونور إيهاب وآخرين والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

ويعود أحمد حلمي للسينما بعد غياب استمر لثلاثة سنوات تقريبًا بعد فيلم خيال مآتة الذي شارك به عام 2019، وشاركه به مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان الراحل حسن حسني، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار وسامي مغاوري، وآخرين والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وكان الفنان أحمد حلمي شارك متابعيه وجمهوره أمس الأربعاء نشره صورة البوستر الرسمي الثاني لفيلمه الجديد واحد تاني وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وعلق على الصورة قائلًا: “الأفيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الاعلان الرسمي اول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفه بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".

ومن المقرر طرح فيلم واحد تاني قريبًا في دور العرض السينمائية لينضم لأفلام موسم عيد الفطر لعام 2022 والتي تضم فيلم زومبي لـ علي ربيع وفيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وغيرها من الأعمال التي ستبدأ عرضها بدءً من يوم الوقفة.