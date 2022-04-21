الرئيس السيسي : لم احجب معلومة عن الشعب المصري.. وزيادة النمو الاقتصادي بسبب صلابتهم

واكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: أوعوا تفتكروا اللي اتعمل في سيناء قليل لا منهم ولا منا، وتجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي وكلنا زي بعض ومفيش أبدًا تمييز.

الدولة المصرية تسعى إلى تشجيع أوكرانيا وروسيا على الوصول لحل دبلوماسي للأزمة

وأستطرد رئيس الجمهورية حديثه منوها اهمية مبادرة حياة كريمة متابعا:” هل تقبلوا إنه يبقى ليا أخ أو أخت معندهمش صرف صحي؟!.

اقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية

ولفت الرئيس السيسي ، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير