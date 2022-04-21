الرئيس السيسي: مبادرة "حياة كريمة" لن تتوقف ونحتاج حوار سياسي يتناسب مع الجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا توقف لمبادرة "حياة كريمة" ونحتاج لحوار سياسي يتناسب مع إطلاق الجمهورية الجديدة.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن مشروع "حياة كريمة" مستمر رغم كل التحديات.
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي رغم الأزمات العالمية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة.
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