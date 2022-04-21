قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نتواصل مع المستثمرين لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولة الرئيس التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم".

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا استمع فيه الرئيس الي الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، وإستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلًا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار كذلك الى القضية السكانية بأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي في مسيرة التنمية، وكذلك إستراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.