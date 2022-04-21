عاجل-السيسى: وفرنا كل السلع الأساسية للمواطنين رغم الأزمات العالمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة استطاعت توفير كل السلع التى يحتاجها المواطنون رغم الأزمات العالمية، والدولة كانت حريصة منذ 2018 على أن يكون هناك احتياطى استراتيجى من السلع يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، وخصصنا الموارد المالية اللازمة لذلك، حتى نستطيع مواجهة التحديات المحتملة.





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