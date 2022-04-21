عاجل- السيسى: التحديات أكبر من أى رئيس أو حكومة لكن الشعب قادر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الأزمة الاقتصادية طالت البلاد منذ عام 2011، بعد الأحداث التى شهدتها، حيث فقدت مصر احتياطها من النقد الأجنبى، فيما تبقى فقط "الاحتياطى العينى"، وكان لابد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن "الأمر كان يشبه المريض الذى لم تتم معالجته بشكل صحيح، ما أدى إلى اشتداد المرض عليه". وأشار السيسى إلى أنه لم يكن يوما مجاملا أو حاجبا للمعلومة أو للواقع، بل كان صريحا ومباشرا، حيث أكدت أن التحديات أكبر من أى رئيس أو حكومة لكنها ليست أكبر من شعب مصر، كما أننى شددت على ضرورة تنفيذ خطة لحل تلك الأزمات.

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