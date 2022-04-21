عاجل- السيسى: اتعملت بنية إرهابية فى سيناء قبل 2011

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: "اوعوا تفتكروا اللى اتعمل فى سيناء قليل منهم أو مننا وهنوثق كل شىء فى المستقبل".

وتابع السيسى:" اتعملت بنية إرهابية قبل 2011 بـ5 سنوات فى سيناء"، مضيفا: "ادخلوا شوفوا الأفلام اللى كانت بتتعمل عن سيناء فى 2010 وقبلها وشوفوا الاستعراضات التى كان يقوم بها العناصر الإرهابية فى سيناء بالسيارات".

وأكمل الرئيس:" كان فيه استهداف كبير لسيناء وكان وراه تخطيط كبير علشان يحقق أهدافه".